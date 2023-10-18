ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de!

Dünyada yankı uyandıran çatışma sonrası gözler ülke liderlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki tarafın da "itidalli" davranması için çağrı yapıp barış sinyali verirken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'den yana taraf olduğunu her konuşmasında belirtiyor.

Biden ile görüşme iptal edildi

ABD Başkanı Joe Biden’in, Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Beynamin Netanyahu ile görüşmesi ve ardından da Ürdün’e geçerek Kral Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

Ancak dün akşam saatlerinde İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı görüşmeyi de etkiledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Biden ve diğer liderlerle bugün yapılması planlanan İsrail ve Hamas çatışmalarının ele alınacağı toplantıya katılımını iptal etti.

Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün de görüşmeye katılmayacaklarını açıkladı.

Biden, İsrail'e indi

Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden’in İsrail ziyaretinden bir gün oldu. Bir diğer yandan Biden, İsrail ziyaretini gerçekleştirdi.

Netanyahu, Biden'a sarıldı

İsrail’e inen ABD Başkanı Biden'ı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hertzog karşıladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyaretinde “gerçek bir dost” olarak İsrailli liderlere “zor sorular” yöneltileceğini belirtti.