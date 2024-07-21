ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, seçime kısa süre kala adaylıktan çekildiğini ilan etti.

81 yaşındaki Biden, kararını sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla duyurdu. Yaşı tartışma konusu olan Demokratçı Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile televizyon tartışmasının ardından adaylıktan çekilmesi yönünde baskılar başlamıştı.

Demokratlar sık sık çağrı yapıyordu

Joe Biden'a yaşı ve zihinsel sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle 34 Demokrat isimden "başkanlık yarışından çekil" çağrısı gelmişti.

81 yaşındaki Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde şu ana kadar 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulunmuştu.