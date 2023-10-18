ABD Başkanı hastane saldırısına 'patlama' dedi!

Biden ve Netanyahu, ortak açıklama yaptı.

Netanyahu, "Böyle bir savaş döneminde İsrail'i ziyaret eden ilk ABD Başkanısınız. Bütün İsrail halkı adına size teşekkür ederim." derken, Biden, "ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını tüm dünyanın bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ise, "ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını tüm dünyanın bilmesini istiyorum. Hamas'ın saldırılarında binlerce insan katledildi, birçok insan rehin alındı. Öyle korkunç şeylere sebep oldular ki bunlar akıl dışı. Amerikalılar da sizinle aynı fikirde, endişeli. İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz. Hamas bütün Filistin halkını temsil etmiyor, onlara acıdan başka bir şey getirmedi. Masum Filistinlilerin hayatını koruma ve kurtarma konusunda dikkatli olmalıyız, çünkü biz Amerikalılar böyle insanlarız. İsrail halkının cesareti, kararlılığı kahramanlığı gerçekten çarpıcı. Burada olduğum için gurur duyuyorum." açıklamalarında bulundu.

Saldırıya 'patlama' dedi

Gazze'deki hastane saldırısına "patlama" diyen Biden "Üzgünüm, hastanedeki patlamayı İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor. Ama çok fazla insan bundan emin değil. O yüzden çok daha fazla şey ortaya çıkarılmalı." ifadelerini kullandı.