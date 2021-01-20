ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı
Görevi bugün sona erecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldı. Seçilmiş Başkan Biden’ın yemin törenine katılmayacak olan Trump, ABD’de bir geleneğe daha uymamış olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine gitmek üzere sabah erken saatte Beyaz Saray’dan çıktı.
Donald Trump için Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nde tören düzenlenecek.
Trump, Joe Biden’ın yemin törenine katılmayarak ABD’de bir geleneğe daha uymamış olacak.
Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington’da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin edecek.
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