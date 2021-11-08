ABD Başkanı Biden'ın yüksek benzin fiyatlarına karşı harekete geçmesi bekleniyor

Granholm, MSNBC'ye verdiği röportajda, Biden'ın benzin fiyatlarındaki artışa karşı alınabilecek tedbirler konusunda seçenekleri değerlendirmekte olduğunu bildirdi.

Biden'ın yüksek benzin fiyatlarına karşı harekete geçebileceğini aktaran Granholm, konuya ilişkin ayrıntı vermeden bu hafta bir açıklama gelebileceğini kaydetti.

Granholm, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol arzının büyük çoğunluğunu kontrol ettiğine dikkati çekerek, Biden'ın "herkesten daha fazla arz görmek istediğini" aktardı.

- OPEC+ grubu, üretimi hızlandırma çağrılarına direniyor

OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı almıştı.

Grubun bu kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi günü yaptığı açıklamada, yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için "başka araçlara" da sahip olduklarını söylemişti.

Biden'ın söz konusu açıklaması, piyasalarda ABD'nin stratejik petrol rezervlerini kullanacağına dair beklentilere yol açmıştı.

- Benzin fiyatı, bir yıl öncesine göre 1,30 dolar arttı

Küresel piyasalardaki enerji krizi sürerken, ABD'de de petrol fiyatları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu şokun ardından talepteki hızlı artış ve tedarik zincirindeki aksamalar, ham petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine neden oluyor. OPEC+ grubunun, üretimi hızlandırma çağrılarına direnmesi de fiyatlardaki yükselişte önemli rol oynuyor.

Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı bugün 82,6 dolar seviyesine kadar yükselirken, bu durum araç kullanımının yoğun olduğu ABD'de benzin fiyatlarına da yansıyor.

Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,30 dolar artışla galon (yaklaşık 3,9 litre) başına 3,42 dolar seviyesinde seyrediyor.