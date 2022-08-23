ABD Başkanı Biden'ın tatil tutkusu akıllara İmamoğlu'nu getirdi!

New York Times'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının 228 gününü tatilde geçirdi.

Biden, son üç başkanın tatil rekorunu kırdı. Bu süre, Donald Trump'ın başkanlığında 132 gün, Barack Obama da ise 38 gündü.

3 Kasım 2020'de yapılan seçimi kazanarak ABD Başkanı seçilen Joe Biden, başkanlığının ikinci yılını doldurmasına aylar kala yaptığı tatillerle gündeme geliyor.

Biden, son tatilini Rehoboth Beach'teki sahil evinde tamamlayacak. Başkan, 16 Ağustos'ta Beyaz Saray'a dönmek ve Enflasyon Azaltma Yasası'nı imzalamak için bir günlüğüne tatiline ara vermişti.

Biden'ın tatil tutkusu akıllara İstanbul'un en kritik anlarında tatilde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu'nu getirdi.