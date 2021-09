ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bu sıfat ile bugün ilk kez BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Biden, konuşmasında ABD'nin artık sonu gelmeyen savaşlara bir son vermeye başladığını ve silahın hiçbir zaman çözüm olmayacağını vurgulayarak, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi.

ABD'nin kendi değerleri ve stratejisini savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Müttefiklerimizi ve dostlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Güçlü ülkelerin daha zayıf ülkeleri ezme ve zorla topraklarını ele geçirme çabalarına karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." diye konuştu.

- Biden'dan İsrail ve Filistin için "iki devletli çözüm" vurgusu

Nükleer silahlardan arınma konusuna da öncelik vereceklerini kaydeden Biden, "ABD, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek için verdiği sözü tutacaktır. İran'ın nükleer anlaşma şartlarına dönmesini sağlamak için konuda P5+1 (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD, Almanya) ülkeleri ile diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. İran nükleer anlaşma şartlarına dönerse, biz de aynısını yapmaya hazırız." mesajını verdi.

Orta Doğu'da anlaşmazlıkların çözümü için şiddetin ilk çözüm olmaması adına çabalarını sürdürdüklerini belirten Biden, "Bağımsız bir Yahudi devletine desteğimiz açıktır. Ancak, İsrail'in demokratik bir Yahudi devleti olarak geleceğinin oluşturulması ve demokratik bir Filistin devleti için en iyi yol, iki devletli çözümdür. Şu anda bu çözüm için alacağımız uzun bir yol var ancak hiçbir zaman pes etmemeliyiz." görüşünü paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sorunlara değinen Biden, bu salgının ancak iş birliği ile üstesinden gelinebileceğine dikkati çekti.

Biden, "Ortak kederimiz, ortak geleceğimizin, ortak insanlığımızın birlikte hareket etme yeteneğimize bağlı olacağını bize hatırlatıyor. Dünyamız için belirleyici bir on yılın, küresel topluluk olarak geleceğimizi tam anlamıyla belirleyecek on yılın başındayken bununla yüzleşip yüzleşmeyeceğimiz konusunda açık ve acil seçim yapmak durumundayız. Acil ve yaklaşmakta olan bir krizle karşı karşıyayız. Burada büyük fırsatlar var. Biz bu fırsatları yakalamaya kararlı mıyız? Daha fazla insanın hayatını kurtarmak, Kovid-19’u her yerde yenmek için birlikte çalışacak ve bir sonraki pandemi için gerekli adımları atacak mıyız? Yoksa, daha bulaşıcı ve tehlikeli varyantları yayılırken elimizdeki araçları kullanmakta başarısız mı olacağız?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünyada yeniden ittifaklarını güçlendireceğini anlatan Biden, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü, İnsan Hakları Konseyi ve Paris İklim Antlaşmasına geri döndüğünü ifade etti.

Biden, küresel iklim değişikliği konusunda ABD'nin karbon emisyon miktarını 2030'larda yüzde 50-52 bandına indirmek için nisanda çalışma başlattıklarını söyledi.

Yeni teknolojilerin de dünya için yeni potansiyeli beraberinde getirdiğini aktaran Biden, şöyle devam etti:

"Bu teknolojilerin insanları güçlendirmeye mi yoksa baskıyı derinleştirmeye mi zorladığını belirlemek hepimize bağlı. Çünkü yeni teknolojiler gelişmeye devam ediyor. Biyo-teknolojiden kuantum hesaplamalara, 5G'den yapay zekaya ve daha fazlasına kadarki alanlarda yeni ilerlemelerin, hedef alınan muhalif azınlık toplulukları bastırmaktan ziyade insan özgürlüğüne yönelik sorunları çözmek için demokratik ortaklarımızla çalışacağız."

ABD'nin yakın zamanda siber saldırılara karşı kritik yapıları korumak için yeni strateji ortaya koyduğuna işaret eden Biden, bu stratejinin BM anlaşması ile uyumlu olduğunu ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlarla mücadele edilmesine olanak tanıdığını kaydetti.

Biden, "Önümüze baktığımızda iklimi, barışı ve güvenliği, insan onuru ve insan hakları gibi zamanımızın en büyük zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımıza inanıyoruz, ancak bunlara karşı iş birliği konusunda bizim inandığımız gibi inananlar, müttefiklerimiz ve ortaklarımız olmadan uzun yol kat edemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.