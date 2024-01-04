ABD tarihinin ilk Türk asıllı başkan adayını yakından tanıyalım

Ulaş KAYA- AJANS HABER

ABD'de internetten yayın yapan "Genç Türkler" (The Young Turks) adlı televizyon programının kurucusu Uygur, ABD Başkanı Joe Biden'a meydan okuyarak 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratlar için yarışacağını duyurmuştu.

ABD'de Türk asıllı bir başkan adayının olması Türkiye kamuoyunda pek konuşulmasa da Cenk Uygur'un adaylığı tarihi bir önem taşıyor. Hukuksal engellererağmen oldukça zorlu bir yola çıkan Uygur'u gelin yakından tanıyalım.

Cenk Uygur kimdir?

ABD tarihinin ilk Türk asıllı başkan adayı Cenk Uygur, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Uygur, 8 yaşında ailesiyle ABD'ye göç etti. Pennsylvania Üniversitesi’nde aldığı lisans eğitiminin ardından New York’taki Columbia Üniversitesi’nde hukuk okuyup bir süre avukatlık yapan Uygur, 2002'de kurduğu Genç Türkler adlı programıyla farklı formatlarda uzun yıllar milyonlarca ABD'liye hitap etti.

Adaylık sürecine anayasal engel

ABD Anayasası, başkan seçilecek kişinin en az 35 yaşında olması, en az 4 yıl ABD’de yaşamış olması ve ABD vatandaşı olarak doğması gerektiğini öngörüyor. Uygur'un durumu ilk iki maddeye uysada son maddee uymuyor.

14. Madde engelleri aşabilir

Doğuştan ABD vatandaşı olma şartını taşımayan Uygur, bu durumun adaylığı için engel oluşturmayacağını savunuyor. Uygur, ABD Anayasası’nın 14’üncü maddesinde yapılan değişikliğin adaylığına imkan sağlayacağını savunuyor.

ABD Anayasası'nın 14. maddesinde ise şu ifadeler yer alıyor;

“ABD'de doğmuş veya ABD uyruğuna geçmiş ve ABD yetkisine tabi olan herkes, ABD'nin ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır.”

Hukuk savaşı başlattı

ABD’de bazı eyaletlerin seçim yetkilileri, Uygur’un ABD'de doğmamasını gerekçe göstererek Demokrat Parti ön seçimlerine katılamayacağını açıkladı. Uygur bu karar hakkında da hukuk mücadelesi başlattı. Uygur'un ön seçimlere kadar yargı engellerini aşması için önünde çok kısa bir zaman kaldı.

Demokrat Parti'de kimler aday?

ABD'de Demokrat Parti'den Biden'ın yanı sıra yazar Marianne Williamson ve Robert F. Kennedy Jr aday olduğunu duyurmuştu. Kennedy Jr, Demokrat parti aday adaylığından vazgeçerek, seçimlerde bağımsız yarışacağını açıklamıştı.