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ABD Başkan adayı Biden haddini aştı! Skandal Türkiye ve Erdoğan çıkışı

Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden Türkiye’de muhalefeti destekleyerek Başkan Erdoğan'ın iktidardan düşürülebileceğini ve Doğu Akdeniz'deki Türk varlığından endişeli olduğunu söyledi.

ABD'de Trump'ın en büyük rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Joe Biden, New York Times gazetesine seçim süreciyle ilgili verdiği röportajda Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal ifadeler kullandı.

Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Biden, ''Erdoğan'a çok farklı bir taklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.'' ifadelerini kullandı.

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