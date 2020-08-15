ABD Başkan adayı Biden haddini aştı! Skandal Türkiye ve Erdoğan çıkışı

ABD'de Trump'ın en büyük rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Joe Biden, New York Times gazetesine seçim süreciyle ilgili verdiği röportajda Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal ifadeler kullandı.

Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Biden, ''Erdoğan'a çok farklı bir taklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.'' ifadelerini kullandı.