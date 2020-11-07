ABD basını Ermenileri çıldırttı

Ermeni lobisinin yurt dışında artık eskisi gibi etkili olmadığını dile getiren Çekirge, İletişim Başkanlığı'nın yıllardan beri yapılamayanı başardığını söyledi.

Fatih Çekirge köşesinde kaleme aldığı yazısında Ermenistan'ın saldırıları ile ilgili ABD gazetesi New York Times'ın yaptığı çarpıcı bir hamleyi ve bunun ardından yaşanan gelişmeleri aktardı.

Yazıda değinilen konuya göre; New York Times saldırılarla ilgili İstanbul'daki çalışanlarından Azerbaycan'a gidip Ermeni saldırılarını haberleştirmelerini istedi. Verilen talimat sonrası gazeteciler Ankara üzerinden Azerbaycan'a doğru yol aldı. Bölgede yapılan röportaj ve izlenimleri haberleştiren New York Times herkesi şaşırtarak Ermeni lobisinin çılgına döndürdü... Yapılan haberler sonrası ilk defa bir ABD gazetesi Ermeni lobisi tarafından protesto edildi.

İşte Fatih Çekirge'nin o yazısı;

New York Times’ın merkezinden İstanbul’a bir telefon geliyor:

“İlk fırsatta Azerbaycan’a geçip oradaki durumu bütün çıplaklığıyla bir haber haline getirin.”

O günlerde Ermenistan Gence’ye füze yağdırıyor, çoluk çocuk gece uykularında yanıyor.

Merkezden gelen telefon üzerine New York Times’ın İstanbul büro şefi Carlotta Gall, hemen girişimlere başlıyor.

Ve Azerbaycan’a giriş için doğal olarak bulunduğu ülkeden yani Ankara’dan yardım istiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı akreditasyonu kolaylaştırıyor.

Ve New York Times ekibi birkaç gün sonra Karabağ’a ulaşıyor.

Doğal bir gazeteci refleksiyle gidecekleri kenti kendileri seçmek istiyorlar.

Tarafsız gazetecilikte böyle bir kural vardır.

Bir nevi gazetecilik ahlakıdır.

Bu tür savaş ortamlarında...

Manipülasyon ihtimaline karşı gazeteciler en azından gidecekleri yeri kendileri seçmeyi tercih ederler.

Ya da götürüldükleri yerde kiminle konuşacaklarına kendileri karar vermek isterler.

Onlar da öyle yapıyor.

Barda şehrine gidiyorlar.

Tam şehre iniyor, röportajlara başlıyorlar. Ve Ermenistan’dan Barda’ya füzeler yağıyor.

Yıkılan evler, yaralılar, kanlar içinde insanlar, ambulanslar...

Ve çok doğal olarak New York Times ekibi bu görüntüleri kaydediyor.

Gördüklerini yazıyor...

Ve 28 Ekim günü bütün bu gerçekler, New York Times’ta yayınlanıyor.

VAY... VAY... VAY....

- New York Times nasıl olur da Ermenistan’ı katil olarak gösterir!..

- Nasıl olur da New York Times Azerbaycan tarafından bir yazı kaleme alır!..

GAZETEYE BASKIN

Ertesi gün ABD’deki Ermeni lobileri ayaklanıyor.

Gazete binası neredeyse basılıyor.

İşte bu fotoğraf bazı şeylerin tersine döndüğünün fotoğrafıdır.

Peki nedir tersine dönen şey?

Anlatayım...

ÇOK İYİ HATIRLIYORUM

Bugüne kadar...

Onlar orada lobi yapıp gerçekleri çarpıtıyor...

Biz de kendi içimizde “kınamalar” yayınlıyorduk.

Yani...

Biz söyler biz dinlerdik... Onları ise dünya dinlerdi...

Çok iyi hatırlıyorum...

TÜRK HEYETİNİN ÖNÜNDE KLASİK ÜÇLÜ; ERMENİ LOBİSİ, RUM LOBİSİ VE PKK

O yıllarda hangi dış geziye gitsek, Türk heyetinin kaldığı otelin önünde klasik bir üçlü vardı.

Ermeni lobisi... Rum lobisi ve PKK...

Ellerinde pankartlar, yumurtalar Türk heyetini beklerlerdi.

Böylece ekranlara, haberlere Türkiye ezik bir üçüncü dünya ülkesi imajı olarak yerleştirilirdi...

Son olarak rahmetli Özal’la yaptığımız bir Washington gezisinde yine aynı koro toplanmıştı.

Bizim korumalarda yumurtaya karşı şemsiye vardı.

Özal o gece bize şöyle demişti:

“Kendi ülkemizde her şeyi değiştirebiliriz. Ama asıl bunu değiştirmemiz lazım.”

Öyle de oldu...

Özal’ın dünya açılımı biraz olsun bu imajı tersine çevirmeye başlamıştı.

YILLAR SONRA

Geldik bugüne...

Şimdi yine o bitmeyen savaş devam ediyor.

Kıbrıs...

Ve buna şimdi Akdeniz enerji havzası eklendi.

Ermeni lobisi...

Ve buna Ermenistan’ın sivillere saldırısı eklendi.

PKK... Şimdilik çaresiz...

Evet arkadaşlar şimdi geldik yazının başlığına...

ERMENİ LOBİSİ İLK DEFA BU DURUMA DÜŞTÜ

Türkiye yıllarca dışarıdan gelen bu “örgütlü lobi” saldırılarına karşı dünyaya kendini anlatmaya çalıştı. Hep çaresiz kaldı.

Ama ilk defa Ermeni lobisi New York Times’ın önünde gösteri yapacak hale geldi.

Bu önemlidir...

İşte sözünü ettiğim o “Cephesi olmayan en gizli savaş” var ya...

İşte tam buradadır...

Çünkü bu savaşın cepheleri zihinlerdedir...

Algılardadır.

“Zihin cephelerindeki” savaşı ancak böyle bir fotoğrafta görebilirsiniz.

Ermeni lobisi, eğer gidip New York Times’ın önünde gazetenin yazdığı gerçek haberi protesto ediyorsa...

Bu bir başarıdır.

Çünkü böylece inandırıcılıkları kaybolur... Demek ki derler...

“Bunlar kendilerinden başka bütün seslere kapalılar...”

YILLARDIR YAPILAMAYANI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI BAŞARDI

Evet arkadaşlar...

Yalnızca bu fotoğraf için şunu söyleyebilirim.

Yıllardır yapılamayanı, bana göre İletişim Başkanlığı başarmıştır.

Akıllı ve disiplinli bir kapı aralanmıştır...

Kutlarım...

Ve elbette tarafsız gazetecilik adına...

New York Times ve İstanbul ekibine bir meslektaşları olarak alkışlarımı gönderiyorum...