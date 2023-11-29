AjansHaber.com.tr Gündem ABD askeri uçağı okyanusa düştü!

ABD askeri uçağı okyanusa düştü!

ABD askeri uçağı, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçakta 8 kişinin olduğu açıklandı.

Japonya Sahil Güvenliği sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, ABD'ye ait Osprey askeri uçağı Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçağın düşmeden önce motorunda yangın başladığı belirtildi. 

ABD'nin Japonya'daki misyonundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. 

Aynı model araç Ağustos ayında da düşmüştü

Aynı model ABD'ye ait bir başka hava aracı geçtiğimiz Ağustos ayında Avustralya'da düşmüş, kazada 23 ABD askeri yaralanmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gazze ateşkesinde 5. gün: Rehine takası başladı
AK Parti'de temayül yoklaması tamamlandı!
Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Terim ailesinin Seçil Erzan'a not yazdı
Aile ve Gençlik Fonu kuruldu!
Arda Turan açıkladı!
Futbol camiası "ponzi" mağduru!