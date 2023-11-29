ABD askeri uçağı okyanusa düştü!
ABD askeri uçağı, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçakta 8 kişinin olduğu açıklandı.
Japonya Sahil Güvenliği sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, ABD'ye ait Osprey askeri uçağı Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçağın düşmeden önce motorunda yangın başladığı belirtildi.
ABD'nin Japonya'daki misyonundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Aynı model araç Ağustos ayında da düşmüştü
Aynı model ABD'ye ait bir başka hava aracı geçtiğimiz Ağustos ayında Avustralya'da düşmüş, kazada 23 ABD askeri yaralanmıştı.
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