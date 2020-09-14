AjansHaber.com.tr Spor ABD Açık'ta zafer Thiem'in

ABD Açık'ta tek erkekler finalini Avusturyalı Thiem kazandı

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem, oldukça çekişmeli geçen maçta Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

ABD'nin New York kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf 2 numaralı seribaşı Thiem oldu.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasını kazanan 27 yaşındaki Thiem, 23 yaşındaki Zverev karşısında ilk iki seti 2-6 ve 4-6 kaybetmesine karşın, sonraki setleri 6-4, 6-3 ve tie-break'e giden son seti de 7-6 kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

4 saatten uzun süren ve son ana kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı kazanan Thiem, böylece ABD Açık'ta 71 yıl sonra ilk 2 seti kaybettikten sonra maçı kazanmayı başaran ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yalçın'ın Kovid testi pozitif
FB ilk maçında kazandı
TS'den Sörloth açıklaması!
Ülkesinden Falcao'ya övgü
Emre Kılınç'ın sağlık durumu
Okay tercihini yaptı
MHK'de korona depremi