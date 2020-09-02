ABD Açık'ta 2 numaralı seribaşı Thiem ikinci tura çıktı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde Avusturyalı Dominic Thiem, İspanyol Jaume Munar ile karşılaştı.

Thiem, bir saat 55 dakika sonunda 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip durumdayken Munar'ın maçtan çekilmesiyle adını ikinci tura yazdırdı.

Öte yandan tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, bir saat 30 dakikada tamamlanan maçta Japon Nao Hibino'yu 6-4 sona eren setlerle 2-0 yendi ve ikinci tura kaldı.

TEK KADINLARIN 2 NUMARALI SERİBAŞI KENİN İKİNCİ TURDA

Tek kadınların 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin ise Belçikalı Yanina Wickmayer ile karşılaştı.

Bir saat 7 dakikada biten karşılaşmada rakibini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Kenin, ikinci tura yükseldi.

Tek kadınların 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, vatandaşı Heather Watson'ı bir saat 48 dakikada tamamlanan karşılaşmada 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı. Konta, ikinci turda Rumen Sorana Cirstea ile eşleşti.

TEK ERKEKLERDE MURRAY VE KHACHANOV TUR ATLADI

ABD Açık'ta 2012 yılının şampiyonu Büyük Britanyalı Andy Murray, Japon Yoshihito Nishioka'yı yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 4 saat 38 dakika süren mücadeleden 4-6, 4-6, 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 galip ayrılarak ikinci tura yükseldi.

Turnuvanın 11 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov, 3 saat 44 dakika sonunda İtalyan Jannik Sinner'i 3-6, 6-7, 6-2, 6-0 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek eledi. Khachanov, ikinci turda vatandaşı Andrey Kuznetsov'un rakibi oldu.