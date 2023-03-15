ABB'den Malatyalı üreticiye destek: 200 ton kayısı satın alındı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremzede üreticilere destek olmak için Malatyalı küçük üreticilerden 200 ton kayısı satın aldığını söyledi.



CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Malatya programı kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile görüştü ve depremzede kayısı üreticileri ile protokol imzaladı.

Başkan Sadıkoğlu, imzalanan protokole ilişkin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ile kayısı alımı, kayısı üreticisi çiftçimiz ve kayısı esnafımızın desteklenmesini içeren protokol imzaladık. İmzalanan protokole göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 11 Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri çiftçimize ve kayısı ticareti ile uğraşan esnafımıza destek olarak ürün satın alımı gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra nakliyesine de yardımcı olarak Ankara'nın merkezi noktalarında ürünlerini satabilecekleri alanlar tesis edecek. Ayrıca Ankara'daki Anfa Fuar Salonu'nda uzun süreli Malatya günleri yapılarak esnafımıza, üreticimize destek olunacak.” İfadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada “ABB, Halk Ekmek ve Ankaralı hayırsever kuruluşlarla birlikte Malatyalı küçük üreticilerden ilk etapta 200 ton kayısı satın alıyoruz. Kahramanmaraş ve Malatyalı esnafımız çok yakında Altınpark Fuar Alanımızdaki Dayanışma Günleri’nde satışa başlıyor. @kmtso_tr @malatyatso1923“ dedi.