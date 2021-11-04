ABBA'yı anma konserinde facia! Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
İsveç'in Uppsala kentinde, dünyaca ünlü müzik grubu ABBA'nın üyeleri için düzenlenen anma konseri öncesi bir kişinin 7'inci kattan seyircilerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı. 2 kişinin hayatını kaybettiği olaydan sonra konser iptal edildi.
Uppsala Polis Sözcüsü Magnus Jansson Klarin, yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki bir kişinin, konser salonunda 7'inci kattan fuaye alanındaki biri kadın 2 kişinin üzerine düştüğünü belirtti. Klarin, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığını söyledi.
8 KATLI ETKİNLİK MERKEZİ CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR KAPATILDI
Klarin, 1100 kişinin dinlemeye geldiği konserin iptal edildiğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti. Sekiz katlı etkinlik merkezinin cumartesi gününe kadar kapalı kalacağı, etkinliklerin daha sonra devam edeceği bildirildi.
ABBA grubu, 40 yıl aradan sonra yeniden hazırladığı albümden sonra müziği bırakacaklarını açıklamıştı. Grup üyesi Benny Andersson, emeklilik haberini, "Buraya kadar" diyerek duyurmuştu.
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