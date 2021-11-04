ABBA'yı anma konserinde facia! Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Uppsala Polis Sözcüsü Magnus Jansson Klarin, yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki bir kişinin, konser salonunda 7'inci kattan fuaye alanındaki biri kadın 2 kişinin üzerine düştüğünü belirtti. Klarin, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığını söyledi.

8 KATLI ETKİNLİK MERKEZİ CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR KAPATILDI

Klarin, 1100 kişinin dinlemeye geldiği konserin iptal edildiğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti. Sekiz katlı etkinlik merkezinin cumartesi gününe kadar kapalı kalacağı, etkinliklerin daha sonra devam edeceği bildirildi.

ABBA grubu, 40 yıl aradan sonra yeniden hazırladığı albümden sonra müziği bırakacaklarını açıklamıştı. Grup üyesi Benny Andersson, emeklilik haberini, "Buraya kadar" diyerek duyurmuştu.