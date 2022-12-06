ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, altılı masanın kendisini aday göstermesi durumunda bunu kabul edeceğini açıkladı.
Altılı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar sürerken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Bugün İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmesinin ardından gençlerle bir araya gelen Yavaş, altılı masanın kendisini aday göstermesi durumunda bunu kabul edeceğini belirtti.
Adaylık mesajı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili gelen soruya "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum." şeklinde yanıt veren Yavaş, daha sonra verdiği cevapta, altılı masanın kendisini aday göstermesi durumunda bunu kabul edeceğini açıkladı.
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