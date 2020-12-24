AB ve İngiltere Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de İngiltere ile yapılan müzakerelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Müzakerelerin çok zorlu geçtiğini ve anlaşma için ciddi mücadele ettiklerini belirten Von der Leyen, "Sonunda bir anlaşma sağladık. Uzun ve dönemeçli bir yoldu ama iyi bir uzlaşı sağladık. Bu, adil ve dengeli bir anlaşma. İki taraf için de doğru ve sorumlu olan olan buydu." diye konuştu.

Von der Leyen, anlaşmanın hem AB hem de İngiltere'nin çıkarına olduğuna dikkati çekerek, "Sonunda Brexit'i geride bırakıp yolumuza devam edebileceğiz." ifadesini kullandı.

AB ile İngiltere, daha önce belirlenen son süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak heyetlerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.

AB ve İngiltere gümrük vergisiz ticaret yapacak

AB Komisyonu, üyelikten ayrılan İngiltere ile bugün uzlaşılan "Ticaret ve İşbirliği Anlaşması" taslağını yayımladı.

Buna göre, taraflar arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması yapılacak.

Anlaşma, mal ve hizmetlerle birlikte yatırım, rekabet, kamu destekleri, vergi, ulaşım, enerji, balıkçılık, veri güvenliği ve sosyal güvenlik gibi alanları da kapsayacak.

Menşe kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota uygulanmayacak.

Taraflar, çevreyi koruyacak ve iklim değişimi ile mücadeleye öncelik verecek. Sosyal haklar ve işçi hakları gözetilecek.

Bağlayıcı bir uzlaşmazlık çözüm mekanizması kurulacak. Bu mekanizma rekabetin adil ve eşit şartlar altında gerçekleşmesini sağlarken, rekabeti engelleyici davranışları önleyecek.

AB ve İngiltere karasularındaki balık stoku ortak yönetilecek. İngiltere balıkçılık aktivitelerini geliştirebilecek. Avrupalı balıkçıların faaliyetleri sürdürülecek.

Hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz ulaşımları devam edecek. AB ve İngiltere ulaşım alanında adil biçimde rekabet edecek.

AB ve İngiltere vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları koordine edilecek.

İngiltere, mali katkı sağlaması durumunda AB'nin araştırma programlarına katılabilecek.

Özellikle sınır ötesi suç ve teröre karşı emniyet ve adli iş birliği çerçevesi kurulacak.

AB ve İngiltere arasında Ortak Konsey kurularak, anlaşmanın nasıl yorumlanacağı ve yerine getirileceği belirlenecek.

Anlaşmanın bu aşamadan sonra yürürlüğe girmesi için İngiliz Parlamentosu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.

Merkel: Büyük Britanya Almanya ve AB için önemli bir ortak olmaya devam edecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başbakan Angela Merkel yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşmanın tarihi öneme sahip olduğunu kaydederek, "AB ve Büyük Britanya'nın anlaşmaya varmalarından ve gelecekteki ilişkilerin açıkça düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, başmüzakereci Michel Barnier'e ve tüm ekibine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin anlaşma metnini detaylı şekilde inceleyeceğini aktaran Merkel, Almanya'nın müzakere sonucunu destekleyip desteklemeyeceğine hızlı şekilde karar vereceğini belirtti.

Anlaşma ile ilişkilerde yeni bir dönemin temelinin oluşturulduğunu ifade eden Şansölye, "Büyük Britanya, AB dışında Almanya ve AB için önemli bir ortak olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi tüm AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu anlaşmaya onay vermeli. Dönem başkanı olarak, anlaşmanın 1 Ocak 2021'de geçici olarak yürürlüğe girmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağız." ifadesine yer verdi.

Macron: Avrupa'nın birliği ve kararlılığı sonuç verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmaya varılmasının ardından Twitter mesajında "Avrupa'nın birliği ve kararlığı sonuç verdi. Vatandaşlarımız, balıkçılarımız ve üreticilerimizi korumak için İngiltere ile anlaşma yapılması önemli. Durumun bu olduğundan emin olacağız." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın geleceğe birlik içinde, egemen ve güçlü şekilde bakabileceğini ifade eden Macron, AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Twitter hesabındaki paylaşımına cevap vererek, "Michel Barnier, azminiz ve Avrupalıların çıkarlarını ve birliğini korumak konusundaki kararlılığınız için teşekkür ederim. Sizin ve (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen'in sayesinde Avrupa'nın dayanışması gücünü gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular en zor balıklar olarak öne çıkmıştı.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacaktı. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyordu.​​​​​​​