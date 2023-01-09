AB ve ABD'den Brezilya destek

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçileri, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi. Slogan atan kalabalık, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.

AB'den Devlet Başkanı Lula da Silva'ya destek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bolsonaro destekçilerinin hükümet binalarına baskınını kınadıklarını belirtti.

Borrell, "AB, Devlet Başkanı Lula'ya ve Brezilya'nın demokratik sistemine tam desteğini yineledi. Brezilya'nın demokrasisi şiddet ve aşırıcılığa üstün gelecektir." ifadesini kullandı.

Bolsonaro'yu sorumlu davranmaya davet eden Borrell, eski devlet başkanından destekçilerini evlerine dönmeye çağırmasını istedi.

Biden saldırıyı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınayarak, Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya destek verdi.

Başkan Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Brezilya'nın demokratik kurumları tam desteğimize sahiptir. Brezilya halkının demokratik iradesinin baltalanmaması gerekmektedir." görüşünü paylaştı. Biden ayrıca Brezilya Devlet Başkanı Lula ile çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya Cumhurbaşkanlığı, Kongre ve Yüksek Mahkemesine yönelik bugünkü saldırıları kınadıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik kurumlara şiddet kullanarak saldırmak hiçbir zaman kabul edilemez. Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın bu tip eylemlere derhal son verilmesi çağrısına katılıyoruz."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, benzer bir paylaşımda bulunarak, "Başkan Biden durumu yakinen takip ediyor." Sullivan ayrıca Brezilya'nın demokratik kurumlarına destek verdiklerini açıkladı.