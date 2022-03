AB: Ukrayna'nın Avrupa yolu başlamıştır

Von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüntülü konuşma hakkında sosyal medyada açıklamada bulundu.

"Devlet Başkanı Zelenskiy'e AB'nin desteğinin devamı konusunda teminat verdim. Ukrayna'nın AB yolu başlamıştır." ifadesini kullanan von der Leyen, bu tür zamanlarda vizyon, sebat ve tahammül gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "AB komisyonu da bu yolda ilerleyecektir." ifadesini kullandı.

I assured President @ZelenskyyUa of the EU’s unabated support.



Ukraine’s European path has now begun.



Times like these require the vision, steadfastness and stamina to take one difficult step after the next.



The @EU_Commission will move ahead on this path. pic.twitter.com/Yn4JVXzSAG