AB-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açılabilir

Avrupa Birliği Komisyonunun insani yardımlar ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin tüm araçlarıyla Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bence bu deprem trajedisi, özellikle Türkiye ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır." dedi.

Avrupa Parlamentosu Kalkınma Komitesi, depremlerden sonra Türkiye ve depremlerden etkilenen Suriye’deki insani durumu, Lenarcic'in katıldığı oturumda değerlendirdi.

Lenarcic, oturumda, AB'nin depremin akabinde tüm araçlarını harekete geçirdiğini belirterek, "Tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

"Bu desteğin öngörülebilir gelecekte AB'nin de ötesinde devam etmesi ve daha geniş uluslararası toplumun yeniden yapılanma ve rehabilitasyona yardım etmesi gerekecek." diye konuşan Lenarcic, "Bence bu deprem trajedisi, özellikle Türkiye ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Lenarcic, AB Komisyonu ile AB Konseyi İsveç dönem başkanlığının bu ay içinde Brüksel'de düzenleyeceği uluslararası bağışçılar konferansına değinerek, "Bağışçılar konferansında toplanacak fonun sadece cömert olmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek inşaat sürecinin daha iyi olmasını sağlaması anlamında iyi harcanacağını umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Ek finansman arıyoruz"

Lenarcic, "Türkiye'de etkilenen illerdeki en acil ihtiyaçları karşılamak için şimdiye kadar 8 milyon avroyu aşkın insani yardım tahsis ettik. Komisyonun diğer bölümleriyle birlikte ek finansman arıyoruz." dedi.

"Avrupalı aile" mesajı

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) AB adına eş başkanlığını yürüten, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Almanya Milletvekili Sergey Lagodinsky'de açıklamalarda bulundu.

Lagodinsky, şöyle devam etti:

"Trajediye rağmen aynı zamanda bir şans da görüyoruz. Bu, Türk ortaklarımızla ilişkilerimizin yenilenmesi için bir şans. Zorluklarımız var. Bu zorluklar siyasi alanda kalacak. Ancak bu insani boyut ve insani eylem bizi birbirimize yaklaştırabilir. AB, üyesi olup olmadığına bakılmaksızın halen bir Avrupalı aile olduğumuzu gösterebilir."

Brüksel'de yapılacak bağışçılar konferansıyla ilgili de Lagodinsky, "Yardımı hiçbir muğlaklığa, şüpheye, siyasi suçlamaya yer bırakmayacak şekilde sağlamaya da hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.