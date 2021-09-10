AB Rusya yaptırımlarının süresini uzattı

Avrupa Birliği Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit ederek istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. Konseyin açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Mart 2022'ye kadar uzatılması kararı alındığı belirtildi.

Yaptırımdan 177 Rus şirketi etkilenecek

Açıklamada, 6 ay daha uzatılan yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısının 177, şirket ve kurum sayısının ise 48 olduğu kaydedildi.

27 AB ülkesi yaptırıma devam edecek

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından başta ABD olmak üzere AB'ye üye ülkeler, Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Yaptırımlar uyarınca 27 AB ülkesi Rusya'ya silah satışı yapamıyor ve enerji sektöründe kullanılan teknolojileri Rusya'ya satamıyor.

Avrupa finans sektöründen dışlanan Rus kamu bankalarına ticaret ve yatırımlara yönelik uygulanan kısıtlamalar da 6 ay daha devam edecek.