AB misyonu meşruiyet açısından şüphe uyandırıyor

Lavrov, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Lavrov ve Bayramov, ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakü'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin bölgesel istikrar için de büyük önem taşıdığını kaydetti.

Lavrov, Rusya ve Azerbaycan liderleri arasındaki güven ve anlayışın iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Azerbaycanlı mevkidaşıyla iki ülkenin hayata geçirdiği ve geçireceği büyük projeleri konuştuklarını bildiren Lavrov, "Rus şirketleri, çatışma sonrasındaki Azerbaycan topraklarının (işgalden kurtarılan topraklar) imarında aktif şekilde yer almaya hazırdır." dedi.

Sergey Lavrov, imzalanan üçlü mutabakatların uygulanmasının önemine değinerek, "Başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma grubunun Azerbaycan'ın ana kısmı ile Nahçıvan arasında demir yolunun açılması hususunda kısa zamanda mutabakat sağlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesi ve barış anlaşmasının hazırlanmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, Türkiye, İran ve Gürcistan'ın da katılacağı 3+3 formatının bölgenin geleceği için önemli olacağını kaydetti.

AB'nin Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında konuşlanan misyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, şunları söyledi:

"Brüksel'den yapılan açıklamaları detaylı şekilde yorumlamamız doğru olmaz. Biz, AB'nin Ermenistan ve Azerbaycan ile ilişkilerini nasıl suistimal ettiğini görüyoruz. Ermenistan'da konuşlu AB misyonu meşruiyet açısından ciddi şüpheler uyandırıyor. Özellikle işlevi ve görev süresi bu misyonun Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini normalleştirme çabalarına nasıl katkı sağlayacağına ilişkin sorular doğuruyor. Fakat tarafların kiminle işbirliği yapıp yapmayacakları kendi seçimleridir."

Lavrov, bir gazetecinin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Rusya'nın Ermenistan'daki askeri varlığı güvenliğimizi garanti etmiyor, tam tersi tehdit ediyor." şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine, "Paşinyan'ın açıklamasını onun vicdanına bırakıyorum." yorumunu yaptı.