AB liderleri aşı için Putin'i aradı

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Üçüncü dalganın yaşandığı Avrupa'da ise İngiliz yapımı AstraZeneca aşısı tartışmaları sürüyor.

Son olarak Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaşın üstündeki kişilere uygulanması tavsiye edilmişti. Görünen o ki AB liderleri aşı konusunda rotayı Rusya'ya çevirmiş durumda. İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail'de yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin ile temasa geçti.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Rus lider ile telefon diplomasisi yürüten Merkel ve Macron, Rus yapımı Sputnik V aşısınının Avrupa'da kullanılması için ilk adımı atmış oldu.

Geçtiğimiz hafta Alman Hükümeti, Avrupa Birliği Komisyonu’ndan Rus yapımı koronavirüs aşısı Sputnik V’in sipariş edilmesine dönük çalışmaları başlatmasını istemişti.

MERKEL PRENSİPTE ONAY VERMİŞTİ

Merkel, daha önce yaptığı açıklamada Sputnik V’in Almanya’da kullanımına prensipte karşı olmadığını söylemiş, gerekli izinlerin alınması halinde her tür aşının AB içinde kullanılabileceğini söylemişti.

ALMANYA YENİ TEDBİRLER ALIYOR

Oldukça sıkı kısıtlamaların devrede olduğu Almanya, ülkeye giriş çıkışlardaki kontrollerini arttırma kararı aldı. Ülkenin kara sınırlarında gelişigüzel kontroller yapılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede ülkeye kara sınırlarından giriş yapacakların negatif PCR test sonuçlarına sahip olup olmadıklarına bakılacak. Özellikle Fransa, Danimarka ve Polonya’dan yapılacak girişlere dikkat edilecek.

İTALYA KARANTİNA ŞARTI GETİRDİ

Paskalya tatili yaklaşırken İtalya’nın tümü kırmızı alan olarak ilan edilecek. Diğer AB ülkelerinden gelecek kişilerden seyahat öncesinde CovId-19 testi yaptırmaları, İtalya’ya giriş yaptıktan sonra da beş gün karantinada kalmaları ve bu sürenin sonunda tekrar testten geçmeleri istenecek. Bu uygulama dışarıdan gelen İtalyan vatandaşları için de geçerli olacak.

Fransa da salgına karşı yeni önlem adımlarının eşiğinde. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni tecrit önlemlerini devreye sokup sokmayacağı tartışılıyor. Okulların kapatılması ve yerel bazdaki kısıtlamaların genele yayılması masadaki seçenekler arasında.