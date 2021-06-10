AB kurumları arasında anlaşmazlık

Avrupa Birliği'nin iki önemli kurumu arasında ipler gerildi.

Parlamento'nun Strazburg'taki oturumunda, Komisyon'la bütçeye dair görüş ayrılıklarının Avrupa Adalet Divanı'na taşınması gündeme geldi.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olarak görev yapan Komisyon'a sert uyarılar yapılması, 150'ye karşı 506 oyla kabul edildi.

"Hukukun üstünlüğü"

Komisyon, hukukun üstünlüğünü ihlal eden üyelerin mali kaynaklarını kesmemekle eleştiriliyor.

Ortak bütçedeki milyarlarca euroluk fondan yararlanma ile ilgili 1 Ocak'ta yeni bir düzenleme yapıldı.

Buna göre üye ülkeler fondan yararlanmak için hukukun üstünlüğü ve demokrasiye hassasiyeti gözetmek zorunda.

Komisyon'a 2 hafta süre

Macaristan ve Polanya ise demokrasi ve temel özgürlüklerden uzaklaşmakla suçlanan iki üye.

Komisyon'a adım atması için 2 hafta mühlet verildi.

Uzlaşı sağlanamazsa, konu Avrupa Adalet Divanı'na taşınabilecek.

Komisyon ise Macaristan ve Polonya aleyhinde işlem yapabilmek için detaylı yönergenin tamamlanması gerektiğini savunuyor.