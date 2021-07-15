AB Komisyonu, Macaristan ve Polonya’ya yönelik "eşcinsel haklarını ihlal" gerekçesiyle yasal süreç başlattı

Komisyon’dan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkeye karşı eşitlik ve temel hakların korunmasıyla ilgili konularda “yasa ihlali süreci” başlatıldığı bildirildi.

Macaristan’a yönelik sürecin, 18 yaşından küçükleri “öz kimlikten sapma” olarak tanımlanan eşcinselliğe teşvik eden içeriklere erişimi yasaklayan veya sınırlayan yasaya ilişkin olduğu ifade edilen açıklamada, Polonya hakkında ise söz konusu ihlal sürecinin birçok bölge ve belediye tarafından ilan edilen “eşcinsel barındırmayan bölgeler” kararına yönelik Komisyon'un araştırmasına tam olarak yanıt verilmemesi nedeniyle başlatıldığı aktarıldı.

İki üye ülkenin Komisyon’un argümanlarına yanıt vermek için iki ayı olduğu anımsatılan açıklamada, "Aksi takdirde, Komisyon onlara gerekçeli bir görüş göndermeye karar verebilir ve bir sonraki adımda onları Avrupa Birliği Adalet Divanı'na havale edebilir." denildi.