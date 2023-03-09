AB, gelecek 2 yıl zorlu olacak!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile AB Komisyonu'nun enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi, Avrupa ülkelerinin doğalgaz tedarikinde 2 sene boyunca zorlana bileceğini açıkladı.

Bazı AB liderlerinin enerji krizi karşısında sağlanan başarı dolayısıyla kendilerine aşırı güvendiklerini söyleyen Birol, "Bu kışı atlattık ama bir kış daha geliyor. Benim uyarım, gelecek kış bu kıştan daha zor olabilir" diye konuştu.

Birol, Avrupa ülkelerinin bu kış döneminde Rusya'dan boru hattı gazı yerine piyasalardan çok miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal edebildiği için şanslı olduklarını anlattı.

Birol, Avrupa'nın bu yılı ciddi sorunlar yaşamadan geçirebilmesinin nedenlerinden birinin de nispeten ılıman kış dönemi olduğuna işaret ederek, "Kimse, gelecek kışın bu kış kadar ılıman geçeceğini garanti edemez." değerlendirmesini yaptı.

"Gelecek 2 yil zorlu olacak"

Kadri Simson da "İşlerin kolaylaştığı yanılsamasına kapılmamalıyız. Bu yıl ve gelecek yıl zorlu olacak. Pek çok belirsizlik devam ediyor" dedi.

Ukrayna'nın AB'nin ortak doğal gaz alım planına dahil olacağını söyleyen Simson, böylece Ukrayna'nın 2 milyar metreküp ilave gaz almasına yardımcı olacaklarını anlattı.

Zaporijya Nükleer Santralini’nin uluslararası anlaşmalara aykırı biçimde Rusya güçlerince işgal edildiğini belirten Simson, bunun nükleer kaza riskini artırdığını ifade etti.

Simson, AB ülkelerine, doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma tedbirini gelecek yıla kadar uzatmayı teklif edeceğini vurguladı.

AB ülkeleri ve enerji şirketlerinin Rusya ile yeni LNG alım sözleşmeleri yapmaması gerektiğini belirten Simson, "Rus gazından bir an önce tamamen kurtulmalıyız" diye konuştu.