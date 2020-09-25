AB: Doğu Akdeniz için görüşmelere aktör ülkeler hazır

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı çıkarlarını koruma kararlılığı, Yunanistan ve Fransa'nın provokatif söylemleriyle gerilime neden olmuştu.

Türkiye'nin kararlılığı karşısında uluslararası kuruluşlar NATO ve Birleşmiş Milletler'in(BM) gerginliği azaltmak için diplomatik kanalları açma girişimleri sonuç vermeye başladı.

Konuya ilişkin gelişmeleri, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan BM 75. Genel Kuruluna AB adına video mesaj ile hitap ettiği konuşmada açıkladı.

Konuşmasının uluslararası ilişkiler kısmında Doğu Akdeniz'e değinen Michel, bölgedeki gerginlikten endişe duyduklarını, tek taraflı eylemlerin durmasını istediklerini söyledi.

"ÇOK TARAFLI KONFERANS ÖNERİM OLUMLU KARŞILANDI"

Michel, AB üyeleriyle birlikte gerginliğin giderilmesi ve diyaloğun teşvik edilmesi amacıyla yoğun diplomatik çabalar yürüttüklerini belirterek, "Bu çerçevede Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans oluşturulmasını teklif ettim. Birçok aktör şimdiden olumlu cevap verdi ve bunlar modaliteleri, gündemi, takvimi görüşmeye hazır. Ele alınması gereken başlıkların bazılarının deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik, enerji konuları ve göç olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.