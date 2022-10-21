AB doğal gaz yüzünden ikiye bölündü!

Avrupa Birliği ülkeleri, AB Liderler Zirvesi için, Brüksel'de bir araya geldi. AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin enerji konusundaki ilk gün oturumları tamamlandı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, doğal gaza tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşma sağlayamazken, tavan fiyatın olası sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar yapılmasına karar verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, toplantıda bazı başlıkların öne çıktığını belirterek, bunlardan ilkinin ortak gaz alımı konusu olduğunu söyledi.

Doğal gaz fiyatları için düzeltme mekanizması

Ortak gaz alımı kapsamında toplam talebin yüzde 15'lik kısmının zorunlu olarak birlikte yapılacağını anlatan von der Leyen, aşırı yüksek gaz fiyatlarının nasıl sınırlandırılacağına odaklanıldığını anlattı.

Avrupa gaz fiyatları referans ölçüsünü değerlendiren liderler, ölçünün geçmişte ağırlıklı olarak boru hattı gazını yansıttığını, bugün ise pazarın değiştiğini belittiler.

Von der Leyen, "Gaz fiyatlarındaki aşırı artışları sınırlamak için bir piyasa düzeltme mekanizması kuracağız." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, düzeltme mekanizması için yasal bir teklif hazırlama yolunda enerji bakanlarıyla birlikte çalışacaklarını açıkladı. Düzeltme mekanizmalarını oluşturana kadar geçici tedbirler alınacağını, ekledi.

Yüksek gaz fiyatlarının oluşturacağı elektrik maliyeti üzerindeki etkisini azaltmak için de bir mekanizma kurulmasını ele aldıklarını ifade etti.

Komisyon paketi

AB Komisyonu bu hafta Avrupa'daki enerji krizine yönelik yeni tedbirleri içeren bir paket hazırlamıştı.

Paket, üye ülkelerin belirli bir miktarı zorunlu olacak biçimde ortak gaz alımı gerçekleştirmesine, enerjide zorunlu dayanışma gösterilmesine, likidite sıkıntısı yaşayan enerji firmalarına mali destek sağlanmasına ve yüksek gaz fiyatlarını düşürmek için Avrupa doğal gaz borsalarında acil durumlarda fiyatları sınırlandıracak bir mekanizma kurulmasına yönelik unsurlar içeriyordu.

Zirve bildirisi

Bildiride, "Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanması karşısında AB, vatandaşlarını ve işletmelerini korumak ve acilen gerekli önlemleri almak için birlik içinde kalacaktır" ifadeleri yer aldı.

Liderlerin, enerji krizi nedeniyle, AB genelinde talebin azaltılması, arz güvenliğinin sağlanması, evler ve işletmeler için enerji fiyatlarının düşürülmesi hususlarında çalışmaların sıkılaştırılması ve birlikte hareket etmenın gerekliliği konularında mutabık oldukları belirtildi.

Tavan fiyat getirme uygulamasında fikir ayrılıkları

Aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu AB üyesi 15 ülke, ithal doğal gaza tavan fiyat uygulamasının getirilmesini istiyordu.

Almanya, Hollanda, Danimarka ve bazı ülkeler ise doğal gaz fiyatlarına tavan fiyat getirilmesi fikrine, enerji arz güvenliğinin riske atılması olarak bakıyorlardı. Doğal gaz tedarikinin zarar göreceğini düşünüyorlardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uzlaşmaya varmak için Almanya Başbakanı Scholz ile detaylı ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Avrupalılar olarak üç hedefe ulaşmak için birlikte hareket etme konusunda güçlü bir kararlılık var" dedi. Michel sözlerine, "Fiyatları düşürmek, arz güvenliğini sağlamak ve talebi azaltmak için çalışmak" ifadelerini de ekledi.