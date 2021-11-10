AB büyükelçileri bu kez Meral Akşener'le görüştü

Ev sahipliği Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un yaptığı yemekli programa katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelerek basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.









Büyükelçilerle ne konuştuğu bilinmiyor

İyi Parti lideri Meral Akşener'in Avrupalı büyükelçilerle ne görüştüğü bilinmezken, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Meral Akşener'in büyükelçilerden gelen sorulara yanıt verdiği, Türkiye ve bölge gündemine dair değerlendirilmelerin yapıldığı ve güncel meselelerin ele alındığı tahmin ediliyor.





Avrupa Birliği Rezidansı'nda yapılan yemekli program yaklaşık 1,5 saat sürdü.







Büyükelçiler Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşmüştü

Diğer taraftan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri, geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de basına kapalı görüşme gerçekleştirmiş, görüşme sonrası büyükelçiler Türkiye karşıtı bildiri yayımlama cüretinde bulunmuşlardı.





Erdoğan sert tepki göstermişti

Bugünkü 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı mektuba da tepki gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi (Mustafa Kemal Atatürk) yaşıyor olsaydı, emin olun bunları kurduğu partiden sopayla kovalardı." demişti.



