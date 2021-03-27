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Aaron Boupendza koronavirüse yakalandı

Hatayspor'un devleri peşinde koşturduğu golcüsü Aaron Boupendza'nın Gabon Milli Takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hatayspor'un devleri peşinde koşturduğu golcüsü Aaron Boupendza'nın Gabon Milli Takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Boupendza’nın Gabon Milli Takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Oyuncu Angola maçı kadrosundan çıkarıldı ve karantina prosedürlerine uygun şekilde gözetim altına alındı.

Football365 Afrique'in haberinde Boupendza ile birlikte testi pozitif çıkan bir diğer isim olan Kevin Mayi'nin de karantina altına alındığı ve durumlarının gözlemlendiği aktarıldı.

Boupendza'nın Türkiye'ye dönüşü ile ilgili prosedürün nasıl işleyeceği ise şimdiden merak konusu olurken, Hatayspor'un 3 Nisan'da Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmaya Boupendza'nın yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

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