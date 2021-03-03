Aaron Boupendza Fenerbahçe'de! Hatayspor'a eşi benzeri görülmemiş teklif

Hatayspor'da gösterdiği performansla göz dolduran ve Krasnodar'a transferi son anda yatan Aaron Boupendza'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, başarılı golcünün transferini bitirirken başkan Ali Koç'un Hatayspor'a sunduğu teklif de ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, Boupendza için Hatayspor'a 8,5 milyon euro ödeyecek ve Bordo-Beyazlı kulübün tesislerini yenileyecek. Koç, Akdeniz ekibinin yeni stat projesine de destek verecek.

Aaron Boupendza transferi için gün sayan Fenerbahçe'nin başarılı golcü için Hatayspor'a yaptığı teklif de ortaya çıktı.

Hatayspor'un Bordeaux'dan sadece 350 bin euroya aldığı ve Süper Lig'de gösterdiği mükemmel performansın ardından tüm dikkatleri üzerinde toplayan Aaron Boupendza için Krasnodar 8.1 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.

ALİ KOÇ, KRASNODAR'IN TEKLİFİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Rus ekibiyle hemen hemen her konuda anlaşmaya varan Hatayspor yönetimi Boupendza'nın satışından son anda vazgeçerken transferde son anda araya Ali Koç'un girdiği ve teklifi biraz daha yükselterek yıldız golcünün işini bitirdiği iddia edilmişti.

SEZON BİTER BİTMEZ İMZAYI ATACAK

Aradan geçen 10 gün süre içerisinde Boupendza'dan 'Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamak isterim' açıklamaları gelirken Sarı-Lacivertli kulübün bu fazla işi uzatmadığı ve 24 yaşındaki Gabonluya lig biter bitmez 'çubukluyu' giydireceği bildirildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu sezon Cisse, Samatta, Ademi gibi forvetlerde karavana atan Fenerbahçe'nin Boupenzda transferiyle bu problemi çözeceği düşünülürken iki taraf arasındaki anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

8,5 MİLYON EURO + TESİS

Önümüzdeki sezon serbest kalacak olan Boupendza için Hatayspor'a 8,5 milyon euro ödemeyi kabul eden Ali Koç'un kulübün tesislerini de yapacağı öğrenilirken, Koç'un Akdeniz ekibinin yeni stat projesine de destek vereceği kaydedildi.

BOUPENDZA, İSTANBUL HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Aaron Boupendza'nın bu anlaşmadan oldukça mutlu olduğu ve başarılı forvetin ufak ufak İstanbul hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

Bu sezon ligde 23 maça çıkan Aaron Boupendza 18 gol atma başarısı gösterdi.