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AA Finans anketi: Merkez Bankası faizi sabit tutacak

Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı faizin yüzde 14'de sabit tutulacağı görüşünde birleşti

AA'nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı faizin yüzde 14'de sabit bırakılacağını öngördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin tamamı aynı görüşte

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.

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