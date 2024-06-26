A Milliler Çekya karşısında! Muhtemel 11'ler

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında A Milli Futbol Takımımız, Çekya ile karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Rumen hakem yönetecek

Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

Milli Takım'daki eksikler

A Milli Takım'da ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un bu karşılaşmada forma giymesi zor gözüküyor.

Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

İki gün önce takımdan ayrı çalışan, dün de idmanın tamamında takımla çalışan Arda Güler ise bu mücadelede kadroda yer alacak.

Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında sarı kart görmeleri halinde son 16 turundaki rakibimiz olan Avusturya karşısında cezalı duruma düşecek.

Muhtemel 11'ler:

ÇEKYA: Stanek; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Barák, Provod, Douděra; Hložek, Chytil

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz