AjansHaber.com.tr Spor Milli forma yenilendi

A Milli Takım'ın formaları yenilendi

A Milli Futbol Takımı'nın Nike tarafından hazırlanan iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi.

Milliler, kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan karşılaşmasında giyecek.

Geleneksel renkler ve sembollerden ilham alınarak tasarlanan formalarda bayrak ve bant tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
BJK'nin hedefi kupa
Leipzig'in Sörloth planı
Bulut fena pot kırdı
UEFA'daki rakip Neftçi Bakü
Lemina Fulham'a kiralandı
GS'den TFF'ye seyirci başvurusu
Futbolda milli mesai başlıyor