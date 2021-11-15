A Milli Takım'ın Belarus ve Büyük Britanya maçı kadrosu açıklandı

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda karşılaşacağı Belarus ve Büyük Britanya maçları için 17 kişilik kadrosu belli oldu. Millilerimiz, 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

Ay-yıldızlılarımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ilk maçında 25 Kasım Perşembe günü TSİ 19.30’da deplasmanda Belarus ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz gruptaki ikinci maçında ise 28 Kasım Pazar günü İstanbul’da Büyük Britanya’yı konuk edecek. Millilerimizin Sinan Erdem Spor Salonu’nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabaka saat 19.00’da başlayacak. İki müsabaka da NTV’den naklen yayınlanacak.

FIBA’nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

A Erkek Milli Takımımızın Belarus ve Büyük Britanya maçları kadrosu şu şekilde:

İdari ve Teknik Kadro

Muratcan Güler

A Erkek Milli Takım Menajeri

TBF

Orhan Demirel

A Erkek Milli Takım İdarecisi

TBF

Orhun Ene

A Erkek Milli Takım Başantrenörü

TBF

Ahmet Arif Çakı

Yardımcı Antrenör



S. Sedat Özyer

Yardımcı Antrenör

Tofaş

Murat Hüseyin Yılmaz

Yardımcı Antrenör

Tofaş

Ümit Temoçin

Yardımcı Antrenör

Galatasaray Nef

Mehmet Murat Okur

Yardımcı Antrenör

Hüsnü Bora Bölükbaşı

Kondisyoner

Galatasaray Nef

Barış Kocaoğlu

Doktor

Acıbadem Sağlık Grubu

İbrahim Ethem İraz

Diyetisyen



Mustafa Fatih Çetintaş

Fizyoterapist



Murat Erdem

Fizyoterapist

TBF

Osman Seyhan Kesim

Masör

Beşiktaş JK Icrypex

Mehmet Burak Kozan

Masör

Galatasaray Nef

Miktat Güvendi

Malzemeci

TBF

Sporcu Kadrosu

A. Buğrahan Tuncer

Anadolu Efes

Tolga Geçim

Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin

Anadolu Efes

Erten Gazi

Anadolu Efes

Erkan Yılmaz

Bahçeşehir Koleji

Furkan Haltalı

Beşiktaş JK Icrypex

Doğuş Özdemiroğlu

Darüşşafaka

Melih Mahmutoğlu

Fenerbahçe Beko

J. Metecan Birsen

Fenerbahçe Beko

Şehmus Hazer

Fenerbahçe Beko

Akif Egemen Güven

Frutti Extra Bursaspor

Sadık Emir Kabaca

Galatasaray Nef

Berkan Durmaz

Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar

Tofaş

Berk İbrahim Uğurlu

Tofaş

Samet Geyik

Türk Telekom

Sertaç Şanlı

FC Barcelona / İspanya