A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı

Ay-yıldızlı ekip ilk yarısını da 1-0 önde kapattığı mücadeleden farklı galip ayrılmayı başardı.

Milli takım gruptaki ilk maçında galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Grubun diğer maçında ise Lüksemburg deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Lüksemburg'u konuk edecek.

- Halil Dervişoğlu 10. maçında 5 gole ulaştı

Faroe Adaları karşısında milli takımın 2. golünü atan Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı forma ile 5. golünü attı.

A Milli Takım formasını 10. kez giyen Halil, 0,5'lik gol ortalaması yakaladı.

- Serdar Dursun'dan 5 maçta 4 gol

A Milli Takımın, Faroe Adaları karşısındaki 3. golünü atan Serdar Dursun, ay-yıldızlı forma ile 4. golüne ulaştı.

Serdar, milli takım ile çıktığı 5 maçta 4 gol atmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekibi, Faroe Adaları karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Cengiz Ünder ise ay-yıldızlı forma ile 13. kez gol sevinci yaşadı. A Milli Takım ile 39. maçına çıkan Cengiz, 13. kez fileleri havalandırdı.

Milli takımın karşılaşmadaki son golünü atan Merih Demiral da 34. maçında 2. kez gol sevinci yaşadı.

- Yunus Akgün ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi

A Milli Takım'ın Faroe Adaları ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Yunus Akgün ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz mücadelenin 80. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine Yunus'u oyuna sürdü.