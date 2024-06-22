A Milli Takım Portekiz karşısında! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında bu akşam Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmişti.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Portekiz: Diogo Costa, Dias, Pepe, Inacio, Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo