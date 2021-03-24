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A Milli Takım kadrosundan iki isim çıkartıldı

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nazım ve İrfan Can, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.

A Milli Takım, yarın Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.

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