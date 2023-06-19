A Milli Takım ikinci yarıda açıldı! 2-0

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde Samsun'da Galler'i ağırladı. Zorlu geçen karşılaşma, 2-0 Millilerimizin üstünlüğü ile tamamlandı.

Rakip 10 kişi kaldı

Maçın ilk dakikalarında Millerimizin kaydettiği gol VAR'a takılarak iptal edildi. İlk yarıda orta sahada gösterdiği performansla ön plana çıkan Galler'in yetenekli oyuncusu Joseff Morrell 41. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıda iki ekip de rakip fileleri sarsamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

Çalhanoğlu penaltıyı gole çeviremedi

İkinci yarıya iki takım da kontrollü başladı. Millilerimizin üstünlüğü ile devam eden ikinci yarının 65. dakikasında Hakan Çalhanoğlu, kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Penaltıdan dakikalar sonra Barış Alper Yılmaz'ın pasında Umut Nayir'in kaydettiği golle Milliler skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve A Milli Takım karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı.

18 maçta 43 gol

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 18. maçını Galler karşısında oynadı. Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 43 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.