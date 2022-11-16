A Milli Takım bu akşam İskoçya'yı ağırlıyor!

Dünya Kupası için futbola verilen arada iki özel maç yapacak olan Milli Takım, İskoçya ile karşılaşacak. Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati düdük çalacak. A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep’te Çekya ile karşılaşacak.

Kuntz ile 13. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile birlikte 13. maçına İskoçya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü.

Arda Güler oynarsa tarihe geçecek

Fenerbahçe ’de adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Arda Güler, A Milli Takım ile tarihe geçmeye hazırlanıyor. Arda Güler, Diyarbakır’da oynanacak özel maçta forma giymesi durumunda adını Türk futbol tarihine yazdıracak. Genç yıldız, milli formayı giyerse 17 yıl 8 ay 22 günlükken Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirecek, 1959 yılı sonrası milli formayı en genç giyen 5. isim olacak.

Arda Güler, İspanya Ligi ekiplerinden Getafe’de forma giyen Enes Ünal’ı geride bırakarak 5. sıraya yükselecek. Enes Ünal, 17 yıl 10 ay 21 günlükken milli formayı giymişti. Listenin ilk sırasında ise Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bulunuyor. Nuri Şahin, milli formayı ilk kez 17 yaş 1 ay 3 günlükken giymişti.