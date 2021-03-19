A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri için aday kadrosu açıklandı. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar, ilk kez Milli Takım kadrosunda yer aldı.
A Milli Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri için aday kadrosu açıklandı. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar, ilk kez Milli Takım kadrosunda yer aldı.
A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
TAYLAN VE HALİL İLK KEZ ADAY KADRODA
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Göztepeli Halil Akbunar ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı.
Öte yandan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın da A Milli Takım'a çağrılması dikkat çekti.
KALECİLER
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Altay Bayındır
Gökhan Akkan
DEFANS
Zeki Çelik
Nazım Sangare
Merih Demiral
Ozan Kabak
Mert Müldür
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Umut Meraş
Caner Erkin
ORTA SAHA
Okay Yokuşlu
Taylan Antalyalı
Dorukhan Toköz
Ozan Tufan
Orkun Kökçü
İrfan Can Kahveci
Emre Kılınç
Yusuf Yazıcı
Halil Akbunar
Hakan Çalhanoğlu
Deniz Türüç
FORVET
Burak Yılmaz
Enes Ünal
Kenan Karaman
Cenk Tosun
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