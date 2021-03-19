A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

A Milli Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri için aday kadrosu açıklandı. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar, ilk kez Milli Takım kadrosunda yer aldı.

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

TAYLAN VE HALİL İLK KEZ ADAY KADRODA

Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Göztepeli Halil Akbunar ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın da A Milli Takım'a çağrılması dikkat çekti.

KALECİLER

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Altay Bayındır

Gökhan Akkan

DEFANS

Zeki Çelik

Nazım Sangare

Merih Demiral

Ozan Kabak

Mert Müldür

Çağlar Söyüncü

Kaan Ayhan

Umut Meraş

Caner Erkin

ORTA SAHA

Okay Yokuşlu

Taylan Antalyalı

Dorukhan Toköz

Ozan Tufan

Orkun Kökçü

İrfan Can Kahveci

Emre Kılınç

Yusuf Yazıcı

Halil Akbunar

Hakan Çalhanoğlu

Deniz Türüç

FORVET

Burak Yılmaz

Enes Ünal

Kenan Karaman

Cenk Tosun