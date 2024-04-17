Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı! 2024 Voleybol Milletler Ligi maç tarihleri nedir?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2024 Voleybol Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı. Filenin Sultanlarının ilk maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi kadrosunda kimler yer alıyor? İşte merak edilenler..
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2024 Voleybol Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2024 Voleybol Milletler Ligi’nde maç tarihleri nedir? Filenin Sultanlarının ilk maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi kadrosunda kimler yer alıyor? İşte 2024 Voleybol Milletler Ligi ile ilgili merak edilenler…
2024 Voleybol Milletler Ligi maç tarihleri ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2024 Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftada 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftada ise 11-16 Haziran 2024 tarihlerinde Çin’de mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi kadrosunda kimler yer alıyor?
Ay-yıldızlılarda, bu mücadeleler öncesinde geniş kadroda yer alacak oyuncular belli oldu.
Millilerin geniş kadrosunda şu isimler yer aldı:
Pasörler
Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir