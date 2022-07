A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti ve kaptan Eda Erdem Dündar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

FIVB Milletler Ligi'nde uzun ve yorucu bir maratonu geride bıraktıklarını belirten Mehmet Akif Üstündağ, "Finaller, ilk defa Türkiye'de olacak. Voleybolda her geçen gün ne kadar güzel işler yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Başkent, heyecanla kızlarımızı bekliyor. Aylar önce biletler tükendi. Bayram dolayısıyla tatil olmasına rağmen yoğun bir ilgi var. Bu desteğe layık olmaya çalışacağız. Bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize ve Türk voleyboluna yakışır bir oyun sergileriz." ifadelerini kullandı.

- Guidetti: "Çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum"

Başantrenör Giovanni Guidetti, Ankara'daki Milletler Ligi Finalleri'nde seyircilerin vereceği destekle başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.

Finalleri başkent Ankara'da oynayacakları için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Guidetti, "Federasyona çok büyük bir efor harcayarak bu organizasyonu ülkemize kazandırdığı için çok teşekkür ederiz. Ankara'da oynayacağımız için çok avantajlıyız. Milletler Ligi'nde çok fazla oyuncuya şans verdik. Bu da takımı nasıl kurgulayacağım ve oyuncularımı görmek adına büyük bir şanstı. Kanada'da ve İstanbul'da gördüm ki takımımız çok gelişti, mesafe kat etti. Finallere hazırız. Çok zor bir final etabı olacak. Çok iyi takımlarla karşılaşacağız. Seyircimizin vereceği destekle ve sahip olduğumuz büyük güçle çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

- Dündar: "Kupaya uzanmak için her şeyi yapacağız"

A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak için her şeyi yapacaklarını aktardı.

Ankara, Brezilya ve Kanada'da çok zorlu maçlar oynadıklarının altını çizen Eda Erdem Dündar, "Takımın gelişim gösterdiğini görebiliyorum. Yoğun dönemi sakatlıksız geçirdik. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Çok iyi çalıştık. Hazırız. Ankara'da oynamak büyük bir avantaj olacak. Seyircinin enerjisinin bize geçeceğini bilmek bizim için büyük bir şans. Kolay bir rakip yok. İlk maçı Tayland'la yapacağız. Çok iyi oynayan ve her zaman son topa kadar mücadele eden bir ekip. İnşallah Ankara'da o kupaya uzanmak için her şeyi yapacağız. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir." şeklinde görüş belirtti.