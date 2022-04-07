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A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Filibe kentindeki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takıma galibiyet getiren golleri 41. dakikada Ece Türkoğlu ve 90+2. dakikada Ebru Topçu kaydetti.

Bu sonuçla grupta 3. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, puanını 10'a çıkardı.

Türkiye, gruptaki 8. müsabakasında 12 Nisan Salı günü İsrail'e konuk olacak.

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