A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Milli takımda kaleci Ertaç Özbir ile Juventus'ta forma giyen genç forvet Kenan Yıldız ilk kez aday kadroya davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella aday kadroya şu isimleri davet etti:

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

Milli takıma davet edilen oyuncular, 8 Ekim Pazar akşamı TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.