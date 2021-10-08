A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz dönemine puan kaybıyla başladı

Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü.

Türkiye, gruptaki sekizinci maçını 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacak. Norveç ise aynı gün Karadağ'ı konuk edecek.

- Grupta oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan

A Milli Futbol Takımı G Grubu'nda oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

- Kerem Aktürkoğlu ay-yıldızlı formayla ilk golünü attı

Türkiye'yi, Norveç karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'daki ilk golünü attı.

Beşinci kez A Milli Takım formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, ilk kez gol sevinci yaşadı.

- Berkan Kutlu ilk maçına çıktı

A Milli Takım'da Berkan Kutlu, ilk milli maçına Norveç karşısında çıktı.

İlk 11'de yer almayan Berkan, karşılaşmanın 58. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

- Yönetim istifa sesleri

A Milli Takımın, Norveç ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından tribündeki taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine tepki gösterdi.

Tribünlerden bir süre, "Yönetim istifa'' tezahüratı yükseldi.