A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan futbolcular katıldı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanın bu bölümünde oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın kalan bölümünde Macaristan maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ay-yıldızlı ekip, TSİ 22.45'te Macaristan'la karşılaşacak.