A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi İsveç

Milli takım, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında yarın İsveç ile karşılaşacak. A Milli Takım, İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında yarın İsveç ile karşı karşıya gelecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. D Grubu'nda ayrıca yarın aynı salonda Hırvatistan ile Hollanda saat 20.00'de karşılaşacak.

İlk üç sırada yer alacak takımların Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağı grupta 4 maçını da kazanan Hırvatistan lider durumda bulunuyor. İki galibiyeti olan Hollanda ikinci sırada yer alırken, birer maç kazanan İsveç ile Türkiye ise üç ve dördüncü sırada yer alıyor.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda D Grubu mücadelesi, 22 Şubat Pazartesi günü Türkiye-Hırvatistan ve İsveç-Hollanda maçlarıyla tamamlanacak.

MİLLİ TAKIMIN İSVEÇ KARŞISINDA 13 SAYI FARKA İHTİYACI VAR

A Milli Takım, İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek.

Milliler, yarınki karşılaşmayı 12 sayı farkla kazanırsa grubun son maçlarındaki sonucu bekleyecek.

Türkiye, İsveç'i 8 sayıyla yenip son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek. Bu arada millilerin İsveç'i 8 sayı farkla yenmesi halinde gruptan çıkması için yarınki karşılaşmada Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurması da yetecek.

Milli takım, İsveç'in ardından son maçta Hırvatistan'ı da yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek. A Milli Takım, İsveç'e yenildiği takdirde gruptan çıkma şansını tamamen yitirecek. Türkiye, ilk maçta İsveç'e 87-80 mağlup olmuştu.

3 OYUNCU ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda İsveç ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosundan 3 oyuncu çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli oyuncular Ege Arar, Sadık Emir Kabaca ve Yiğit Arslan'ın kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Milli takımın, hazırlıklarına aday kadroda yer alan 14 oyuncuyla devam edeceği aktarıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlı takım, yarın saat 17.00'de İsveç, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de ise Hırvatistan ile kritik müsabakalar oynayacak.