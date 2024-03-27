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A 101’in 28 Mart 2024 Kataloğu Yayınlandı! A 101’de bu hafta neler var?

A 101 Aldın Aldın kataloğunu yayınladı. A 101’de bu Perşembe elektrikten züccaciyeye, tekstilden kişisel bakım ürünlerine, elektrikli ev aletlerinden mobilya gıda ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli satılacak. Peki, A 101’de bu hafta neler var?

A 101 28 Mart ve 3 Nisan 2024 tarihleri arasında satışa sunulacak aktüel katalog ürünlerini açıkladı. Satışa sunulacak ürünlerin arasında; Sinbo 2970 Çelik Elektrikli Cezve, Volt VS2 Elektrikli Moped, Lenovo N4020 Notebook, Philips 55” UHD Smart Led Tv, 9918 Akıllı Bileklik, Kiwi Dik Süpürge, Masa Takımı ve Katlanabilir Kamp Sandalyesi, emaye çaydanlık takımı ve çok daha fazlası yer alıyor. Peki, A 101’de bu hafta neler var? İşte A 101 aktüel ürünler kataloğu…

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A 101 28 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu

Toshiba 65” Ultra HD Android Tv 21.999 TL

HI- Level 55’ Ultra HD Smart TV 12.999 TL

Philips 55’ UHD Smart Led Tv 19.999 TL

Hı- LEVEL 32’ WebOS HD Ready Tv 4.799 TL

Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL

Lenovo N4020 Notebook 6.999 TL

Hyundai Alkali Detoks 7 Litre Su Arıtma Cihazı 2.499 TL

SEG 10 kg Çamaşır Makinesi 10. 999 TL

SEG Buzdolabı 7.399 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.799 TL

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 TL

Çift Kişilik Baza Başlık Set 7.199 TL

Tek Kişilik Baza Başlık Set 3.749 TL

Aura Pocket Yaylı Yatak 5.299 TL

Mipo Cep Telefonu 4.799 TL

Tek kişilik Baza Başlık Set 3.749 TL

Homend Grillant 1356H Inox Tost Makinesi 1.599 TL

Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.599 TL

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