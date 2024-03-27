A 101’in 28 Mart 2024 Kataloğu Yayınlandı! A 101’de bu hafta neler var?

A 101 28 Mart ve 3 Nisan 2024 tarihleri arasında satışa sunulacak aktüel katalog ürünlerini açıkladı. Satışa sunulacak ürünlerin arasında; Sinbo 2970 Çelik Elektrikli Cezve, Volt VS2 Elektrikli Moped, Lenovo N4020 Notebook, Philips 55” UHD Smart Led Tv, 9918 Akıllı Bileklik, Kiwi Dik Süpürge, Masa Takımı ve Katlanabilir Kamp Sandalyesi, emaye çaydanlık takımı ve çok daha fazlası yer alıyor. Peki, A 101’de bu hafta neler var? İşte A 101 aktüel ürünler kataloğu…