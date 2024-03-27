A 101’in 28 Mart 2024 Kataloğu Yayınlandı! A 101’de bu hafta neler var?
A 101 Aldın Aldın kataloğunu yayınladı. A 101’de bu Perşembe elektrikten züccaciyeye, tekstilden kişisel bakım ürünlerine, elektrikli ev aletlerinden mobilya gıda ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli satılacak. Peki, A 101’de bu hafta neler var?
A 101 28 Mart ve 3 Nisan 2024 tarihleri arasında satışa sunulacak aktüel katalog ürünlerini açıkladı. Satışa sunulacak ürünlerin arasında; Sinbo 2970 Çelik Elektrikli Cezve, Volt VS2 Elektrikli Moped, Lenovo N4020 Notebook, Philips 55” UHD Smart Led Tv, 9918 Akıllı Bileklik, Kiwi Dik Süpürge, Masa Takımı ve Katlanabilir Kamp Sandalyesi, emaye çaydanlık takımı ve çok daha fazlası yer alıyor. Peki, A 101’de bu hafta neler var? İşte A 101 aktüel ürünler kataloğu…
A 101 28 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu
Toshiba 65” Ultra HD Android Tv 21.999 TL
HI- Level 55’ Ultra HD Smart TV 12.999 TL
Philips 55’ UHD Smart Led Tv 19.999 TL
Hı- LEVEL 32’ WebOS HD Ready Tv 4.799 TL
Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL
Lenovo N4020 Notebook 6.999 TL
Hyundai Alkali Detoks 7 Litre Su Arıtma Cihazı 2.499 TL
SEG 10 kg Çamaşır Makinesi 10. 999 TL
SEG Buzdolabı 7.399 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.799 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 TL
Çift Kişilik Baza Başlık Set 7.199 TL
Tek Kişilik Baza Başlık Set 3.749 TL
Aura Pocket Yaylı Yatak 5.299 TL
Mipo Cep Telefonu 4.799 TL
Tek kişilik Baza Başlık Set 3.749 TL
Homend Grillant 1356H Inox Tost Makinesi 1.599 TL
Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.599 TL