9999 yılına kadar ülkeyi terk etmesi yasak

Avustralyalı talihsiz adam, İsrailli eski karısına yerel bir boşanma yasası uyarınca gelecekteki nafaka borcu olarak 2.4 milyon doları ödemedikçe, 31 Aralık 9999'a kadar İsrail'den ayrılamayacak.

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, 44 yaşındaki Noam Huppert, 2 çocuğuyla yeniden bağlantı kurmak için ülkeye geldiği 2013'ten beri İsrail'de adeta mahsur kaldığını söyledi.

İsrailli eski eş, evlilik, boşanma ve nafaka ödemeleri gibi konuları denetleyen yerel bir dini mahkemede Huppert'a karşı dava açtı. İlginç bir karar veren mahkeme, Huppert'ın her çocucuğu için 18 yaşına gelene kadar ayda 5 bin İsrail şekeli (yaklaşık 1600 dolar) nafaka ödemesini kararlaştırıldı.

Hükümeti, İsrail vatandaşlarıyla evlenen yabancıları cezalandırmakla suçlayan Huppert, "İsrailli kadınlarla evli olan yabancılara İsrail 'adalet' sistemi tarafından zulmediliyor" açıklamasında bulundu.

2013'ten bu yana İsrail'de kilitli kalan Huppert, cezası hafifletilmezse 7978 yıl daha İsrail'de kalacak.